وزير الدفاع الإيراني يطلق تهديدا "غير مسبوق" إلى أمريكا

أكد وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، اليوم الخميس، أن بلاده "لن تأخذ الموافقة من قوى الاستكبار كأمريكا لتطوير وتوسيع القدرة الدفاعية الإيرانية".

وقال العميد أمير حاتمي، خلال تسليم 3 طائرات جديدة من نوع "كوثر" الإيرانية، إن "أمريكا تناست بأن إيران ورغم العقوبات المستمرة عليها طيلة 40 عاما تمكنت من الوصول إلى قوة ردع لا يستهان بها"، مؤكداً أن بلاده "لن تأخذ الموافقة من قوى الاتكبار كأمريكا وغيرها فيما يتعلق بتطوير وتوسيع القدرة الدفاعية الإيرانية"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وأضاف، أنه "وبعد تدشين خط إنتاج مقاتلات "كوثر" قبل نحو عامين تمكن خبراء الصناعة الدفاعية في البلاد بجهود دؤوبة رغم الحظر الظالم من تصنيع 3 مقاتلات كوثر وتسليمها للجيش"، مؤكدا أن "الحظر وفر الفرصة لازدهار وتقدم الصناعات الدفاعية في البلاد.

كما أكد وزير الدفاع الإيراني أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية بلغت أعلى مستوى من قدرة الردع العسكرية في ظل الحظر"، لافتا إلى "استعداد هذه الصناعات لتزويد سائر القطاعات في البلاد بقطع أساسية ومتطورة لسد احتياجاتها".