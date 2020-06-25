المحكمة الأمريكية العليا تنتصر لترامب وتقوي سلطته في ترحيل المهاجرين بسرعة

عززت المحكمة الأمريكية العليا، اليوم الخميس، قدرة إدارة الرئيس دونالد ترامب على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين بسرعة، بمن فيهم طالبي اللجوء، دون مراجعة قضائية لتمنحه بذلك نصرا في قضية تتعلق بواحدة من المسائل التي باتت مرتبطة به في عام تجرى فيه الانتخابات.