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    مبنى البنتاغون

    مجلس الشيوخ الأمريكي يطالب البنتاغون بالإفراج عن "الأجسام الطائرة"... صور

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    طالب مجلس الشيوخ الأمريكي، وزارة الدفاع "البنتاغون" بالإفراج عن التقرير الذي تحدث عن رصد "أجسام طائرة"، والذي نشرته الوزارة قبل أشهر.

    وطالبت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ وزارة الدفاع الأمريكية بنشر التقرير الصادر حول الأجسام الغربية، بهدف فرض قواعد جديدة حول كيفية مشاركة "البنتاغون" للمعلومات على وسائل الإعلام حول"الأجسام الغريبة".

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    © AP Photo / Fateh Guidoum
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    وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" جهود البنتاغون لتتبع ودراسة الأجسام الغريبة، خصوصا بعد أن أكدت وزارة الدفاع صحة مقاطع الفيديو التي سجلت من الطائرات العسكرية الأمريكية التي تظهر أجسامًا طائرة ذات طبيعة غير معروفة.

    وترغب لجنة مجلس الشيوخ بتنظيم الجهود التي يتبعها "البنتاغون"، حول هذه الأجسام، في إشارة إلى استمرار جهود تعقب "الأجسام الغريبة" في السماء من قبل السلطات الأمريكية، على الرغم من الإعلان عن توقف البرنامج عام 2012.

    وعبرت اللجنة عن دعم وزارة الدفاع في الكشف عن الظواهر الجوية الغامضة والمجهولة والإبلاغ عنها، بحسب موقع "elexonic" الأمريكي.

    ويحاول الكونغرس سن تشريع جديد ينظم عمل البنتاغون من الناحية المالية والقانونية ومشاركة المعلومات حول دراسة وتتبع "الظواهر الجوية المجهولة".

    ونشرت وزارة الدفاع الأمريكية في شهر أبريل / نيسان الماضي مقطع فيديو أحدث الكثير من الجدل في وسائل الإعلام العالمية.

    ونوهت الوزارة في بيانها إلى أن الفيديو يحتوي على "ظواهر جوية مجهولة"، ما يعزز فرضيات وجود الأجسام الطائرة.

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    الكلمات الدلالية:
    البنتاغون, الأجسام الطائرة, مجلس الشيوخ الأمريكي
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