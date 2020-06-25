زعيم مسلم يثير ضجة عالمية: أسامة بن لادن مات شهيدا

واجه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الخميس، موجة انتقادات بعد قوله إن "زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن مات شهيدا".

وقال خان، خلال كلمة في البرلمان عن علاقات بلاده مع الولايات المتحدة: "الأمريكيون جاؤوا إلى أبوت أباد وقتلوا بن لادن"، وذلك حسب وكالة "فرانس برس".

وواجه رئيس الوزراء الباكستاني ردود فعل سلبية، بعدما قال وزير الخارجية السابق خواجة آصف: "عمران خان زوّر التاريخ وأعلن بن لادن شهيدا اليوم".

وأضاف: "المسلمون في كل أنحاء العالم يعانون بسبب التمييز الذي يواجهونه جراء الإرهاب ورئيس وزرائنا يزيد الأمر سوءا بوصفه أسامة بن لادن بشهيد الإسلام".

ونفت باكستان رسميا علمها باختباء بن لادن في البلاد قبل قتله بالرصاص في عملية عسكرية ليلية لقوات أمركية خاصة في 2 ماو/ أيار 2011، وشكل الحادث إحراجا وطنيا كبيرا في باكستان، وتسبب بتوتير العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان.

وتمكنت واشنطن من رصد العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول بعد مطاردة استمرت 10 سنوات وانتهت في أبوت أباد، وهي بلدة محصنة تقع شمال إسلام أباد وتضم الأكاديمية العسكرية الباكستانية، ما أثار مزاعم بأن السلطات كانت متواطئة مع زعيم تنظيم القاعدة.