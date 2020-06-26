الصين تسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الصين، اليوم الجمعة 11 إصابة داخلية كلها في العاصمة بكين إضافة لـ7 إصابات من الخارج.

موسكو - سبوتنيك. وقال مركز الإحصاء الحكومي إن 5 أشخاص اكتشف لديهم المرض دون أن يعانوا من أية أعراض.

وحتى أمس الخميس، بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البر الرئيسى للصين في المجمل 83462 حالة.

و توفي في الصين جراء الإصابة بفيروس كورونا 4634، وتم تسجيل 83 ألفا و 462 حالة إصابة نشطة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، "جائحة". وفي سبيل مكافحة الفيروس، اتخذت معظم دول العالم إجراءات استثنائية لمواجهته، تنوعت بين الإغلاق التام والعزل الكامل للمواطنين، وفرض حظر تجول استثنائي، وحظر التجمعات، وإلغاء للأحداث الرياضية والثقافية والاجتماعية والسياسية، ووقف حركة الطيران، إما بشكل جزئي أو كلي.

وتجرى حاليا العديد من التجارب السريرية في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وغيرها من البلدان لمحاولة إنتاج لقاح للفيروس، إلا أنه لا موعد متوقع إلى الآن لإنتاج أول لقاح يوقف انتشار الفيروس.ِ