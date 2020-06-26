بعد تدهور العلاقات مع جيرانها... نيودلهي تتطلع لاقتناء "إس - 400" في أقرب وقت

أعلنت وسائل إعلام روسية نقلا عن مصدر عسكري هندي أن نيودلهي تتطلع لاقتناء الأسلحة الروسية في أقرب وقت ممكن وسط توتر علاقاتها مع باكستان والصين.

ووفقا للمصدر، تسعى الهند لشراء مقاتلات روسية من طراز "ميغ-29" و"سو-30"، ومنظومات "إس-400" للدفاع الجوي من أجل تحييد التهديدات الواردة من بكين وإسلام آباد، اللتين تعملان على تحديث قواتهما الجوية بوتيرة سريعة.

وبحسب المصدر إن امتلاك الأسلحة الروسية سيفقد خصوم الهند فرص تحقيق التفوق في الجو في حالة العدوان.

يذكر أن الهند أبرمت مع روسيا صفقة لشراء منظومة "إس 400"، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، ومن المنتظر إتمام الصفقة قبل نهاية عام 2024.

وتعتبر الهند واحدة من أكبر الشركاء العسكريين والفنيين لروسيا. أهم العقود الموقعة مع هذا البلد هي اتفاقيات توريد أنظمة الدفاع الجوي "إس 400"، فرقاطات المشروع "11356" مع النقل اللاحق للتكنولوجيا.

وفي المرحلة الأخيرة، هناك مفاوضات حول توريد وتوطين مروحيات "كا 226 تي" الخفيفة المتعددة الأغراض في الهند (200 طائرة، سيتم تسليم 40 منها في روسيا، وسيتم تجميع 160 المتبقية في الهند). في عام 2018، فازت روسيا بمناقصة لتوريد أنظمة الدفاع الجوي المحمولة "إيغلا"