فرنسا... ارتفاع ملحوظ في أعداد المصابين بـ"كوفيد-19"

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الجمعة في بيان رسمي عن تسجيل 26 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في المستشفيات ليصل إجمالي الوفيات إلى 29778.

باريس - سبوتنيك. هذا وقد تم تسجيل 1588 حالة إصابة جديدة في 24 ساعة (مقابل 81 يوم أمس) مما يشير إلى ارتفاع كبير مقارنة مع الأسابيع الأخيرة ليصل بذلك عدد المصابين إلى 162936 منذ بداية الوباء.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد المصابين الذين يستلزم وضعهم العناية المركّزة ما زال مستمرا في الانخفاض وقد وصل الإجمالي اليوم إلى 634 مقابل 651 يوم أمس الخميس.

وأعلنت وزارة الصحة عن شفاء 75649 شخصا (أي 298 حالة شفاء جديدة خلال ال24 ساعة الأخيرة) وعودتهم إلى منازلهم بعد تعافيهم في المستشفى بالإضافة لشفاء عشرات الآلاف في منازلهم دون الحاجة للاستشفاء وذلك منذ بداية الوباء.

وقالت الوزارة إن عدد المصابين الجدد الذين يدخلون إلى المستشفى ما زال مستمرا أيضا بالانخفاض وقد وصل اليوم إلى 8886 مقابل 9141 يوم أمس.

هذا وقد استؤنفت اليوم الجمعة الرحلات (بعدد محدود) من مطار أورلي الواقع جنوب العاصمة باريس بعد قرابة ثلاثة أشهر من الإغلاق.