ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لحماية الآثار الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إنه وقع أمرا تنفيذيا لحماية الآثار الأمريكية، مهددا الذين يسعون لإسقاط تماثيل لشخصيات تاريخية بالسجن لفترات طويلة.

واشنطن - سبوتنيك. ونشر ترامب تغريدة قال فيها إنه "وقع على أمر تنفيذي قوي للغاية يحمي الآثار والتذكارات والتماثيل الأمريكية، ومكافحة العنف الإجرامي الأخير".

وأضاف أن "السجن لفترات طويلة سيكون عقابهم (المخربون) بسبب هذه الأفعال الخارجة عن القانون ضد بلدنا العظيم".

I just had the privilege of signing a very strong Executive Order protecting American Monuments, Memorials, and Statues - and combatting recent Criminal Violence. Long prison terms for these lawless acts against our Great Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2020

وكان الرئيس الأمريكي قد هدد بمعاقبة المتظاهرين الذين يسعون لإسقاط تماثيل لشخصيات تاريخية في واشنطن.

وتم إسقاط تماثيل ذات موروثات عنصرية وجرى تدميرها من جانب متظاهرين في أنحاء متفرقة من البلاد في الأسابيع القليلة الماضية، وذلك على خلفية الاحتجاج على وفاة المواطن جورج فلويد على يد الشرطة الشهر الماضي.