بكين تدعو واشنطن التراجع عن قرارها فرض قيود على مسؤولين صينيين

دعت السفارة الصينية في واشنطن، الولايات المتحدة إلى التراجع عن قرارها فرض قيود على مسؤولين صينيين على خلفية خطط الصين إزاء هونغ كونغ، واصفة القرار بالخاطئ.

موسكو - سبوتنيك. وقالت السفارة الصينية بهذا الخصوص: "ندعو الجانب الأمريكي إلى إصلاح أخطائه فورا وسحب قراراته ووقف تدخله في شؤون الصين الداخلية".

وجاء ذلك ردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حيث أعلن يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة فرضت قيودا على تأشيرات دخول تتعلق بمسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني يعتقد أنهم مسؤولون عن تقييد الحريات في هونغ كونغ.

وتهدد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الصين، متهمة إياها باضطهاد الأقليات المسلمة وانتهاكات حقوق الإنسان، خاصة في إقليمي سنجان والتبت، كما أنها تقول إن مشروع قانون حماية أمن هونغ كونغ، والذي تتم مناقشته حاليا من قبل البرلمان الصيني، يهدف إلى إلغاء الحكم الذاتي الواسع الذي تتمتع به هذه المنطقة.

وترفض السلطات الصينية كل الاتهامات والانتقادات الموجهة إليها، داعية واشنطن إلى عدم التدخل في شؤونها.

ويقتضي مشروع القانون الصيني حظر أي تحريض يهدف إلى الإطاحة بالحكومة المركزية، وكذلك الأنشطة الإرهابية والتدخل الخارجي.