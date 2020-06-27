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    طهران تكشف لأول مرة سبب دخول السفينة الإيرانية إلى المياه الإقليمية السعودية

    © AP Photo / Sajjad Safari
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    أكد رئيس قطاع الثروة السمكية في إقليم بوشهر جنوب إيران، أردشير يار أحمدي، اليوم السبت، "دخول مجموعة من الصيادين الإيرانيين إلى المياه الإقليمية السعودية الليلة الماضية عندما تعرضوا لإطلاق نار من قبل قوات خفر السواحل السعودي في مياه الخليج".

    سفن البحرية الإيرانية تصل إلى ميناء محج قلعة التابع لأسطول بحر قزوين
    © Sputnik . Said Tsarnaev
    طهران: خفر السواحل السعودي أطلق النار على إيرانيين في مياه الخليج
    وقال أحمدي، إنه "لم يتضرر أحد من الصيادين الإيرانيين خلال إطلاق النار عليهم الليلة الماضية من قبل قوات خفر السواحل السعودية"، مضيفا أن "السفينة التي كان يستقلها الصيادون من أهالي بوشهر تجاوزت الحدود الزرقاء لإيران مع السعودية"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

    وأضاف أن "الصياديين عادوا جميعا بأمان إلى المياه الإيرانية"، مبينا أنه "بسبب ضعف مناطق الصيد في محافظة بوشهر، يضطر معظم الصيادين إلى السفر لمسافات طويلة للوصول إلى مناطق الصيد المناسبة، لكن في بعض الحالات، بسبب التدفق الشديد للمياه، قد يخطئون في مياه الحدود، التي كانت دائما مشكلة بالنسبة لهم".

    وأردف أن "السفينة التي كان يستقلها الصيادون دخلت المياه الحدودية للسعودية بسبب التيار القوي والمد والجزر، فاضطر الصيادون للذهاب إلى الحدود المائية المشتركة بين إيران والسعودية ففتح خفر السواحل السعودي النار عليهم"، مؤكدا أن "الصيادين مطالبون بالامتثال للقواعد عند الصيد، وعليهم أن يحرصوا على عدم دخول المياه الحدودية للدول المجاورة عن طريق الخطأ".

    وكانت البحرية الإيرانية، أعلنت مساء أمس الجمعة، عن إطلاق نار من قبل خفر السواحل السعودي، تجاه صيادين إيرانيين تجاوزوا الحدود البحرية بين البلدين في مياه الخليج.

    وليست الحادثة الأولى من نوعها بين البلدين، حيث قتل خفر السواحل السعودي، صيادا إيرانيا عام 2017، إثر إطلاقه النار تجاه قاربي صيد دخلا المياه الإقليمية السعودية، وهو ما انتقدته طهران واعتبرته حينها سلوكا غير إنساني، كما أعادت الرياض 9 صيادين إيرانيين عام 2018 بقوا محتجزين لديها لمدة عامين، لدخولهم المياه الإقليمية السعودية.

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    الكلمات الدلالية:
    السعودية, إيران
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