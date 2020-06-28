روحاني: ارتداء الكمامات إلزامیا من الأسبوع المقبل

أشاد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بأداء مختلف القطاعات في بلاده، في ظل الظروف التي يتعرض له الاقتصاد من ضغوط قصوى وتفشي جائحة كورونا عالميا.

وأضاف الرئيس روحاني، اليوم الأحد بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، أن البلاد تتعرض اليوم لاقصى الضغوط الاقتصادية فيما يكتسح أخطر مرض جميع أنحاء العالم.

وتابع "يرى الجميع أن الدول الأوروبية وأمريكا والتي لا تعاني من الحظر على عكس إيران ، تعاني من تفشي كورونا حيث ازداد مستوى البطالة بمقدار 25% في أمريكا وقلل المرض من الانتاج القومي لها وللمعظم الدول الصناعية، حيث انخفضت صادرات غالبية هذه الدول خلال شهر أبريل/نيسان الماضي بمقدار 25% وأن انتاج بعض السلع مثل البتروكيماويات انخفضت بمقدار 29% والسيارات بمقدار 15%".

وأضاف "باعتبارنا بلدا يعاني من هذا المرض والحظر مفروض علينا لم نقترض من البنك المركزي خلال السنتين الماضيتين ولن نحتاج لذلك حتى نهاية العام الحالي".

وأشار إلى اتخاذ إجراءات مطلع الأسبوع القادم حيث سيكون ارتداء الكمامات إلزامیا في الأماكن المزدحمة والتجمعات.

كما أوضح أن "المسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع"، لافتا إلى أن أداء كوادر وزارة الصحة وقطاعات الانتاج والزراعة والصناعة والبنك المركزي والبورصة كان خلال هذه الفترة مدعاة للفخر والاعتزاز.