البلد الذي لم يسجل أي وفيات بفيروس كورونا ينقذ المريض الـ91

واصلت دولة آسيوية ملاصقة للصين الحفاظ على سجلها خاليا من أي وفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك بإنقاذها المريض رقم 91، الذي أمضى أكثر من شهرين على جهاز التنفس الصناعي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن طيارا اسكتلندي، يبلغ من العمر 42 عاما، أصيب بفيروس كورونا قبل 4 أشهر، تعافى من المرض في أحد مستشفات فيتنام، بعد 68 يوما قضاها على جهاز التنفس الصناعي.

Patient 91: How Vietnam saved a British pilot and kept a clean Covid-19 sheet https://t.co/iWtiNFnFtx — BBC News (UK) (@BBCNews) June 28, 2020

​ولم تسجل حتى الآن فيتنام أى حالة وفاة بسبب المرض الذي يسببه فيروس كورونا منذ اكتشافه لأول مرة في شهر فبراير/ شباط الماضي.

وقال ستيفن كاميرون، الطيار المتعافي من المرض، "لو كنت في أي مكان آخر على هذا الكوكب، كنت سأموت. كانوا سيغلقون جهاز التنفس بعد 30 يوما".

وذكرت "بي بي سي" أن كاميرون، هو آخر مصاب بمرض كوفيد 19 مازال موجودا في وحدة العناية المركزة في فيتنام، وأطلق عليه لقب "المريض 91" بعد ثبوت إصابته بالفيروس منذ أربعة أشهر. وكان من أكثر المرضى الذين عانوا من أعراض هذا المرض أثناء تفشي الفيروس.

وشهدت فيتنام، التي يقطنها 95 مليون شخص ، بضع مئات فقط من حالات الإصابة المؤكدة ،و لم يتم تسجيل أى حالة وفاة حتى الآن.

وأدخل الأطباء كاميرون معظم الشهرين ونصف الماضيين في غيبوبة لأغراض طبية، حيث تم الاعتماد على جهاز Ecmo، وهو يستخدم فقط في الحالات القصوى لإبقاء المريض حيا.

ويقوم الجهاز باستخراج الدم من جسم المريض وإمداده بالأكسجين قبل ضخه مرة أخرى فى جسم المريض.

ويتكلف استخدام هذا الجهازمن 5000 إلى 10000 دولار في اليوم، وكان كاميرون يستخدمه لمدة ثمانية أسابيع ونصف.

يسبب الخلاف المستمر حول من سيغطى هذه التكاليف له التوتر ويحول الانتباه عن شفائه. وفي البداية، دفع المستشفى تكاليف العلاج لكن يبدو أن السفارة البريطانية ستتدخل، بحسب "بي بي سي".