مشاهد قاسية لـ"جورج فلويد" جديد في أمريكا الجنوبية... فيديو

وثقت عدسات المارة مشهدا آخر مشابها للمشهد الذي حدث في أمريكا، والذي أودى بحياة جوروج فلويد، لكن هذه المرة في أمريكا الجنوبية.

بدأت السلطات القضائية في الأرجنتين تحقيقات موسعة بعد انتشار مشاهد توثق وفاة رجل أرجنتيني اختناقا أثناء عملية اعتقاله في مقاطعة توكومان شمال شرق العاصمة بيونيس آيرس.

وسجل العشرات حادثة وفاة المواطن سيفيرينو نادال (43 عاما)، بواسطة هواتفهم المحمولة، ظهر الأربعاء الماضي، بعد تعرضه لاعتقال عنيف من قبل الشرطة.

Para que quedé claro: la policía es responsable de la muerte de Walter Nadal. Igual que George Floyd, una maniobra policial lo dejó sin aire y le dió un infarto. No fue un exceso. Es la misma policía que asesinó a Luis Espinoza, Facundo Ferreira, Miguel Reyes. pic.twitter.com/wNL7elbtXf — Se Lorenzo Pisarello (@spisarello) June 26, 2020

وبحسب صحيفة "noticiasaominuto"، أفاد شهود عيان أن رجال الشرطة ضربوا الرجل وثبتوا عنقه على الأرض بعنف شديد، ما أدى لوفاته خلال دقائق.

وتدول المواطنون مشاهد فيديو تظهر رجال الأمن يثبتون رجلا على الأرض، حيث طلب المساعدة لكن من دون أي استجابة تذكر.

وأشارت التحقيقات الأولية ونتائج التشريح إلى أن المواطن توفي خنقا بسبب الضغط الشديد على جسده، الذي منعه من التنفس.