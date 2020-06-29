البرازيل تسجل 30 ألف إصابة جديدة و552 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الاثنين، تسجيل 30476 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، بالإضافة إلى 552 حالة وفاة.

موسكو - سبوتنيك. ويوجد بالبرازيل الآن مليون و334143 ألف حالة إصابة مؤكدة، و57662 حالة وفاة.

وفي يوم سابق، سجلت البرازيل 38693 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، إضافة إلى 1109 حالات وفاة إضافية.

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم الـ10 ملايين، وأودى حتى الآن بحياة زهاء أكثر من نصف مليون شخص، بحسب إحصاء أجرته جامعة جونز هوبكنز الأميركية.

وتبلغ الإصابات في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا نحو 75 بالمئة من إجمالي المصابين في العالم، وذلك بنسب متساوية تقريبا بين المناطق الثلاث، بينما تسجل آسيا والشرق الأوسط زهاء 11 و9 في المئة على الترتيب، وذلك وفقا لإحصاء" رويترز" الذي يعتمد على تقارير حكومية.