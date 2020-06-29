ترامب: المخابرات وجدت التقارير عن مكافآت روسية لقتل جنود أمريكيين غير موثوقة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر أمس الأحد إن أجهزة المخابرات أبلغته أنها لم تجد التقارير الإعلامية التي تشير إلى أن وحدات روسية في أفغانستان عرضت أموالا على حركة طالبان لقتل جنود أمريكيين جديرة بالثقة.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "أبلغتني المخابرات للتو أنها لم تجد هذه المعلومات جديرة بالثقة، ولذلك لم تبلغني بها أو تبلغ نائب الرئيس (مايك بنس)".

Intel just reported to me that they did not find this info credible, and therefore did not report it to me or @VP. Possibly another fabricated Russia Hoax, maybe by the Fake News @nytimesbooks, wanting to make Republicans look bad!!! https://t.co/cowOmP7T1S — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 29, 2020

وأمس الأحد، نفى البيت الأبيض اليوم الأحد، أن يكون الرئيس دونالد ترامب أبلغ بشأن عرض روسيا مكافآت لاستهداف جنود التحالف الدولي في أفغانستان.

وقال البيت الأبيض تعليقا على تقارير لصحيفة "نيويورك تايمز": "الرئيس ونائبه لم يطلعا على تقارير عن عرض روسيا مكافآت لمسلحين لاستهداف جنودنا بأفغانستان

وأشار البيان إلى أن صحيفة "نيويورك تايمز" تتعامل بشكل غير دقيق مع المعلومات.

هذا ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الاستخبارات العسكرية الروسية عرضت سرا على مسلحين مرتبطين بحركة طالبان مكافآت لاستهداف قوات التحالف والجنود الأميركيين في أفغانستان.

وأوضحت الصحيفة أن الاستخبارات الأمريكية خلصت إلى هذا الاستنتاج خلال مراجعة لها قبل أشهر، وأن العرض الروسي قدم لبعض مسلحي طالبان قبل نحو عام.