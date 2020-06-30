مجلس الشيوخ الأمريكي يقترح شراء "إس-400" الروسية من تركيا

اقترح السناتور الجمهوري جون ثون شراء أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" من تركيا، ومن أجل ذلك اقترح إدخال تعديل على مشروع قانون مخصصات الميزانية للدفاع الوطني لعام 2021 (NDAA) نشر على موقع الكونغرس.

لا يشير اقتراح البرلماني إلى ما إذا كانت أنقرة لديها الرغبة والحق في إعادة بيع المجمعات دون إذن من موسكو.

بدوره، اقترح رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، جيم ريش، تعديلًا يفرض عقوبات على تركيا وفقًا لقانون "CAATSA" (قانون التصرف ضد خصوم أمريكا من خلال العقوبات).

بدأت عمليات تسليم أحدث أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، التي تسببت في أزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، في منتصف يوليو/ تموز 2019. وطالبت واشنطن بالتخلي عن الصفقة، وفي المقابل، شراء أنظمة باتريوت الأمريكية، والتهديد بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث مقاتلات "F-35" إلى تركيا، وكذلك اتخاذ إجراءات تقييدية. رفضت أنقرة تقديم تنازلات واستمرت المفاوضات بشأن دفعة إضافية من "إس-400".

في الواقع، لم تمتثل الولايات المتحدة إلا لجزء من التهديدات وهي متعلقة بـ"F-35"، ولم يتم تطبيق عقوبات أخرى، على الرغم من أنه يجب فرضها بموجب قانون "CAATSA".