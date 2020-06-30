انفجار يهز شمالي العاصمة الإيرانية طهران (فيديو)

أفادت وكالة أنباء الطلبة الايرانية (إسنا) اليوم الثلاثاء، بأن انفجارا وقع في شمال طهران دون ذكر سبب الانفجار أو أي تفاصيل أخرى.

وأظهر تسجيل فيديو بثته الوكالة على الإنترنت دخانا كثيفا يتصاعد في السماء بعد حلول المساء.

— إرم نيوز (@EremNews) June 30, 2020

​وأفادت تقارير إخبارية محلية، أن الانفجار ناتج عن وقوع حريق كبير في مركز علاجي بطهران.

ويوم الخميس الماضي، هز العاصمة الإيرانية طهران انفجار ضخم، وقالت تقارير إعلامية إنه وقع في منطقة أنفاق تضم منشآت حساسة لإنتاج الصواريخ.

ونقلت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، بعد أيام من الحادث، عن رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني، العميد غلام رضا جلالي، قوله إن بلاده لا تزال تحقق فيما إذا كان الانفجار نتيجة اختراق أنظمة كمبيوتر في موقع بارشين.