روحاني: أمريكا هزمت أمس في مجلس الأمن وهزمت سياسيا على يد إيران

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الولايات المتحدة الأمريكية هزمت في مجلس الأمن، أمس الثلاثاء، عندما أعرب المشاركون عن دعمهم للاتفاق النووي مع إيران.

وأكد روحاني، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة، ورغم ضغطها على الشعب الإيراني اقتصاديا إلا أنها "هزمت سياسيا على يد إيران"، حسبما نقلت قناة "العالم" الإيرانية.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن بلاده على استعداد للتعاون مع مجموعة 4+1 إذا التزمت بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي.

ولفت روحاني إلى أن بلاده سترد بشكل حازم إذا حاولت الولايات المتحدة مهاجمة الاتفاق النووي سياسيا.