عريقات: نتنياهو يؤمن بأن إسرائيل تحتاج إلى الحرب وليس السلام

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن السلطة الفلسطينية تسعى بكل جهد ممكن لخلق ائتلاف دولي يلزم إسرائيل بمنع الضم.

جاء ذلك خلال حديثه لـ"هلا أخبار"، إذاعة القوات المسلحة الأردنية، مضيفا: "إذا ما أقدمت إسرائيل على ضم الأغوار الفلسطينية والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، سواء سنتميترا واحدا أو كل الأراضي المحتلة، فإن هذا يعني تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية".

وتابع: "تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية هي خطة إسرائيلية تتزامن مع الضم"، مضيفا: "طلبنا من العالم أن يستخدم عبارة واحدة مع إسرائيل هي: إذا ما أقدمتم على الضم سيكون هناك عقوبات وعواقب خطيرة على العلاقات معكم".

ولفت صائب عريقات إلى أنه "بدون هذه العبارة سيقدم نتنياهو على الضم باعتباره استحقاقا مشتركا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال صفقة القرن"، مشيرا إلى أن "هذا خروجا كليا عن الاتفاق التعاقدي بين منظمة التحرير وإسرائيل، حيث تم الاتفاق على أن قضايا القدس والحدود واللاجئين والأمن والمياه هي قضايا وضع نهائي ولا يحق لأي طرف اتخاذ إجراء أو استباق مفاوضات في الوضع النهائي من خلال إجراءات أحادية".

وقال عريقات: "الضم ليس فقط إجراء أحاديا بل هو مخالف للقانون الدولي والشرعية الدولية وتدمير للسلطة وتدمير لعملية السلام"، مضيفا: "الهدف من كل ما يطرح من الضم هو تدمير قيام دولة فلسطينية مستقلة وتدمير السلام".

عريقات لـ"هلا أخبار اذاعة القوات المسلحة الاردنية ": نحاول بكل جهد ممكن منع "الضم" وخلق ائتلاف دولي يلزم إسرائيل بمنعه https://t.co/XbYpBDAe2C — Dr. Saeb Erakat الدكتور صائب عريقات (@ErakatSaeb) July 1, 2020

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: "بنيامين نتنياهو يؤمن أن إسرائيل بحاجة إلى صراع وعنف وحروب وليس إلى سلام وأمن واستقرار"، مضيفا: "هو بالضم يعرض المنطقة (شعوبا وحدودا) ويدفعها إلى العنف والفوضى وإراقة الدماء ويضرب بعرض الحائط الأمن القومي للدول العربية كافة وأي إمكانية لسلام مستقبلي فلسطيني – إسرائيلي".

وقال عريقات: "يجب على العالم أن يقف صفا واحدا ويمنع نتنياهو من "الضم" وهو يستطيع ذلك"