ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات في إثيوبيا إلى 59

ارتفعت حصيلة قتلى يومين من المواجهات المندلعة فى إثيوبيا إلى 59 قتيلا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

واندلعت الاحتجاجات في أعقاب مقتل مغنٍ مشهور من قبيلة الأورومو، كان معروفا بأغانيه السياسية كما سبق له انتقاد الحكومة الحالية.

وأشارت الوكالة إلى اندلاع أعمال عنف عقب مقتل هاشولو هونديسا، الذى أطلق عليه النار فى العاصمة أديس أبابا مساء الاثنين.

#BREAKING At least 59 killed in two days of Ethiopia protests: AFP tally pic.twitter.com/5S0K4pAqqW — AFP news agency (@AFP) July 1, 2020

وشهدت العديد من المدن تظاهرات وأعمال شغب وعنف أفضت إلى وقوع عدة إصابات، كما قامت السلطات الإثيوبية بقطع خدمات شبكات الإنترنت والاتصالات.

وتسبب مقتل صاحب الـ34 عاما في صدمة داخل أوساط الأورومو؛ التي ينحدر منها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والذي نعى المغني الشاب ووصفه بأنه كان بمثابة "الملهم للشباب"، مطالبا شعبه بضبط النفس.