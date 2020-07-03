إصابات "كورونا" في البرازيل تقترب من 1.5 مليون شخص

سجلت وزارة الصحة البرازيلية، يوم الخميس، 48 ألفا و105 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى مليون و496 ألفا و858 شخصا.

موسكو - سبوتنيك وأشارت الوزارة إلى تسجيل 1252 حالة وفاة جديدة بالفيروس في البلاد ليصل الإجمالي إلى 61 ألفا و884 حالة.

وتحتل البرازيل المرتبة الثانية عالميا من حيث إصابات كورونا ووفياتها بعد الولايات المتحدة.

ويواجه الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، الذي قلل في بداية انتشار الوباء من خطورة الفيروس، انتقادات متزايدة داخل البلاد بسبب أسلوب تعامله مع الجائحة وسط مخاوف منظمة الصحة العالمية من نطاق انتشار المرض في البرازيل وأمريكا اللاتينية بشكل عام.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/مارس الماضي، تفشي فيروس كورونا المستجد "جائحة". وفقا لأحداث البيانات تم تسجيل أكثر من 10.3 ملايين إصابة حول العالم، وتوفي أكثر من 505 ألف شخص.