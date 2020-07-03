بوتين يهنئ الرئيس الأول لكازاخستان بعيد ميلاده الـ80: أعتز وأفتخر بسنوات الصداقة

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس الأول لكازاخستان، نور سلطان نزارباييف، عبر الفيديو بمناسبة عيد ميلاده الثمانين، حيث أشار الرئيس بوتين إلى الصداقة القديمة التي تجمعها.

موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي للزعيم الكازاخستاني، اليوم الجمعة، نقلا عن الرئيس بوتين في الفيديو المسجل: "أعتز بصدق وأفتخر بسنوات الصداقة العديدة التي تجمعنا. منذ الاجتماع الأول، كونا صداقة جيدة حقا تميزت دائما بالانفتاح والثقة المتبادلة والرغبة في إيجاد حلول مشتركة لأي قضايا حتى المعقدة منها".

وأضاف بوتين: "لقد اكتسبتم حقا مكانة عالية في بلدكم وفي روسيا وفي جميع أنحاء العالم كرجل دولة بارز وقائد حقيقي. بفضلكم العظيم تطورت كازاخستان بشكل مستمر في كل هذه السنوات، مع الحفاظ على الانسجام الوطني والتقاليد التاريخية والثقافية، والنظر إلى المستقبل".

هذا ويحتفل الرئيس الأول لكازاخستان، نور سلطان نزارباييف، في الـ6 من الشهر الجاري بعيد ميلاده الـ80.