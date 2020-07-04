حالات الإصابة الجديدة بكورونا في أمريكا تتجاوز 53 ألف حالة

سجلت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، أكثر من 53 ألف حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 إضافة إلى تسجيل عدة ولايات أرقاما قياسية جديدة.

وقال إحصاء لوكالة رويترز إن ولايات ألاباما وألاسكا وإيداهو ومسيسبي ونورث كارولاينا وساوث كارولاينا وتنيسي سجلت كلها أرقاما يومية قياسية لحالات الإصابة الجديدة.

وبلغت حالات الإصابة اليومية في أمريكا 53483 حالة في ساعة متأخرة من مساء الجمعة وهو ما يقل عما تم تسجيله في اليوم السابق وهو 55405.

ويؤدي ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا إلى وضع طريقة معالجة الرئيس دونالد ترامب للأزمة تحت المجهر وعرض للخطر إعادة فتح الاقتصاد مع إغلاق بعض الولايات الأنشطة المحفوفة بمخاطر كبيرة.

وعالميا، أظهرت إحصائيات جديدة نشرتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم السبت أن أكثر من 11 مليون شخص أصيبوا بالفيروس، وأن أكثر من نصف مليون شخص توفوا جراء الفيروس.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

أعلنت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع أنها تبلّغت أواخر ديسمبر بواسطة مكتبها في الصين، وليس بواسطة السلطات الصينية، تسجيل أولى الإصابات في ووهان بالالتهاب الرئوي الذي تحوّل إلى جائحة كوفيد-19.