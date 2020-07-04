اليابان.. فقدان 8 وإصابة 3 أشخاص في أمطار غزيرة بجزيرة كيوشو

تستعد اليابان لإرسل آلاف الجنود للمشاركة في عمليات إنقاذ بجزيرة كيوشو في جنوب البلاد بعد أنباء عن إصابات بالغة لحقت بثلاثة أشخاص وفقد ثمانية آخرون في أمطار غزيرة لم يسبق لها مثيل.

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم السبت: "من المرجح استمرار الأمطار الغزيرة حتى يوم الأحد ويتعين على الناس في تلك المنطقة توخي أقصى درجات الحذر"، مضيفا أنه سيتم إرسال عشرة آلاف جندي إلى المنطقة.

— Toon Seri Anthraxxxx (@anthraxxxx) July 4, 2020

ووفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، عثرت السلطات على شخصين يعانيان من أزمة قلبية وثالث في حالة خطيرة بسبب أمطار في مقاطعة كوماموتو تنذر بالمزيد من الفيضانات والانهيارات الأرضية.

وبث التلفزيون مشاهد لمنازل وسيارات مغمورة في مياه موحلة في مقاطعة كوماموتو حيث قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن فيضان نهر كوما عزل منازل وجرف جسرا.

— Kyodo News | Japan (@kyodo_english) July 4, 2020

ومن جانبها نقلت وكالة كيودو للأنباء أن ما يربو على 200 ألف شخص في مقاطعتي كوماموتو وكاجوشيما تلقوا تعليمات لإخلاء منازلهم.