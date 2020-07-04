بايدن: أمريكا تأسست على فكرة بسيطة

قال نائب الرئيس الأمريكي الأسبق جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية تأسست على فكرة بسيطة وهي أننا جميعا متساوون، مضيفا: "نسعى لتحقيق ذلك باستمرار".

وكتب على "تويتر"، اليوم السبت: "تأسست الأمة الأمريكية على فكرة بسيطة هي أننا جميعا متساوون"، مضيفا: "لم نصل إلى حد المساواة التي ننشدها، لكننا لم نتوقف عن المحاولة لتحقيقها".

وتابع: "في يوم الاستقلال، 4 يوليو/ تموز، لا يجب أن يقتصر الأمر على الاحتفال بهذه الكلمات، لكننا يجب أن نلتزم بتحقيق معانيها".

Our nation was founded on a simple idea: We're all created equal. We've never lived up to it — but we've never stopped trying. This Independence Day, let's not just celebrate those words, let's commit to finally fulfill them. Happy #FourthOfJuly! pic.twitter.com/1WrATlx8Xl — Joe Biden (@JoeBiden) July 4, 2020

وتحتفل الولايات المتحدة الأمريكية يوم 4 يوليو من كل عام بذكرى الاستقلال عن بريطانيا العظمى عام 1776، لكن الاحتفالات هذا العام تأتي في ظروف استثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأصبح جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، المقبلة، التي من المقرر إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ويعد أبرز منافسي الرئيس الحالي دونالد ترامب، المنتمي إلى الحزب الجمهوري، الذي يطمع في الفوز بفترة رئاسية جديدة لمدة 4 سنوات.