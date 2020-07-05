تحد واضح لترامب... مغني راب أمريكي يعلن الترشح لانتخابات الرئاسة

أعلن مغني الراب الأمريكي كاني وست، وهو من أنصار الرئيس دونالد ترامب، ترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة 2020 في تحد واضح لترامب ومنافسه الديمقراطي المفترض نائب الرئيس السابق جو بايدن.

وقال وست على تويتر "علينا الآن تحقيق وعد أمريكا بالثقة في الله وتوحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا. أرشح نفسي لرئاسة الولايات المتحدة".

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020

ولم يتضح على الفور ما إذا كان وست جادا في خوض انتخابات الرئاسة قبل أربعة أشهر من الانتخابات التي تجري في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني أو ما إذا كان قدم أي وثائق رسمية.

يشار إلى أنه لم ينته بعد الموعد النهائي لإضافة مرشحين مستقلين في الانتخابات في ولايات كثيرة.

وكان وست وزوجته المشهورة كيم كارداشيان قد زارا ترامب في البيت الأبيض.