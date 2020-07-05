مرسيدس بنز تسحب 669 ألف سيارة من أسواق الصين

أعلنت شركة "مرسيدس- بنز" سحب 669 ألف سيارة من السوق الصينية بسبب مخاوف من تسرب الوقود .

ووفقا لوكالة أنباء " شينخوا " الصينية يبدأ سحب السيارات من طراز "سي كلاس" و"إي كلاس" و"ف كلاس" في 18 كانون الأول / ديسمبر القادم.

وبحسب الوكالة، تم إصدار أمر السحب لأن الربط بين مضخة الوقود ذات الضغط العالي في المحرك وخط الوقود منخفض الضغط قد بسبب مشاكل بعد الاستخدام على المدى الطويل، مما قد يؤدي بدوره إلى تسرب الوقود.

وأضافت الوكالة أن الشركة ستقوم باستبدال جميع قطع غيار السيارات المعيبة مجانًا.

يذكر أن الشركة كانت قد أعلنت في شهر آذار /مارس الماضي، أن سيارات AMG سيتم تحويلها إلى سيارات كهربائية في المستقبل.