إيران: هدف أمريكا هذه الأيام هو إحالة برنامجنا النووي إلى مجلس الأمن

قال كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن هدف الولايات المتحدة هذه الأيام هو إحالة برنامج إيران النووي إلى مجلس الأمن الدولي، وذلك على خلفية قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير بدعوة إيران رسميا للسماح بتفتيش موقعين نوويين.

طهران- سبوتنيك. وذكر عراقجي، في كلمة اليوم الاثنين خلال اجتماع موظفي الخارجية الإيرانية مع النائب الأول للرئيس الإيراني، حسبما أفادت وكالة "إيسنا" الطلابية: "إن هدف الولايات المتحدة هذه الأيام هو إحالة برنامج إيران النووي إلى مجلس الأمن الدولي".

وأضاف أن "إحدى الطرق التي يفعل بها الأمريكيون هذا الأمر هي استخدام مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأشار إلى أنه "لا يجب أن نسمح للولايات المتحدة بإعادة تقديم إيران على أنها تهديد أمني للسلم الدولي".

وأشار إلى أن "اللعبة الآن في أرض أمريكا ولا يجب أن نعطي الفرصة للولايات المتحدة لتحويل إيران إلى حجة انتخابية في السباق الانتخابي الأمريكي".