سفير إيران لدى روسيا يعول على لقاء قادة دول "صيغة أستانا" في إيران قريبا

أعرب السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، اليوم الاثنين، عن أمله بأن لقاء قادة دول صيغة أستانا سيجري في إيران في أقرب وقت.

موسكو- سبوتنيك. وقال جلالي، على هواء قناة "روسيا 24": "منذ عدة أيام جرى مؤتمر "أستانا" عبر الفيديو إيجابي للغاية. إن شاء الله في وقت قريب سيلتقي الزعماء الثلاثة في إيران. كنا نريد أن نجري هذا المؤتمر في آذار/مارس، لكن فيروس كورونا عرقل ذلك".

وعقد رؤساء روسيا وإيران وتركيا (الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في سوريا) قمة عبر الفيديو حول سوريا، في الأول من الشهر الجاري، حيث كان من المقرر عقد الاجتماع بحضور شخصي في طهران، ولكن كان لا بد من تأجيله بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن رفض موسكو للعقوبات الغربية المفروضة على سوريا، مشددا على عدم شرعيتها، لافتا إلى ضرورة دفع الحوار السوري السوري إلى الأمام بشكل نشط ضمن إطار اللجنة الدستورية في جنيف.

وأعرب الرئيس الروسي عن استعداده للتوجه إلى طهران عندما ستتيح الظروف الوبائية بذلك بغية لقاء الرئيسين روحاني وأردوغان هناك، كما كان من المقرر أصلا.

وتعتبر الدول الثلاث (روسيا وتركيا وإيران) الضامنة لاتفاق "أستانا" حول سوريا، في العاصمة الكازاخية أستانا (نور سلطان)، وبدأت أولى جولات المحادثات في 23 و24 من كانون الثاني/يناير 2017.