كازاخستان تتوعد بمعاقبة أشخاص ضربوا فقمة من أجل إلتقاط صور معها

أدانت سلطات كازاخستان ما قامت به مجموعة من الأفراد على بحر قزوين عندما ضربوا فقمة لإخراجها من المياه من أجل إلتقاط صور معها.

وصرح المتحدث باسم لجنة الغابات والحياة البرية في وزارة البيئة والجيولوجيا والموارد الطبيعية في الجمهورية، ساكين ديلد، بأن هؤلاء الأشخاص سيتعرضون للمحاسبة.

وبحسب ما نشره موقع "لادا" المحلي، فإن الحادث وقع على شاطئ في قرية كوريك بمنطقة مانجيستاو جنوب غربي كازاخستان مساء الاثنين.

عندما شاهد مجموعة من الأشخاص كانوا متواجدين على الشاطئ إقتراب فقمة ليقوموا بالهجوم عليها وضربها في محاولة لإخراجها وإلتقاط الصور معها.

وأشار المتحدث بأن الشرطة تعمل على تحديد هوية هؤلاء الأشخاص لمعاقبتهم.

هذا وينص قانون البلاد على فرض غرامة مالية على هذا الفعل، كما وتقوم الجهات المختصة وبشكل دائم بوضع لوحات تعريفية للمصطافين بالأشياء المسموح القيام بها والممنوعة.