الشرطة الإسبانية تكشف النقاب عن شبكة لتجنيد أنصار "داعش"

كشفت الشرطة الوطنية الإسبانية، اليوم الأربعاء، النقاب عن شبكة غير مشروعة قامت بتجنيد أنصار تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا الاتحادية) في مدينة بادالونا وتلقينهم الإيديولوجي.

برشلونة - سبوتنيك . وجاء في بيان الشرطة بهذا الشأن: "قام رجال الشرطة الوطنية يوم الأحد الماضي بإلقاء القبض على ثلاثة أشخاص في مدينة بادالونا (مقاطعة برشلونة) لاشتباههم بممارسة أعمال تجنيد مواطنين وتلقينهم الايديولوجي لأهداف الإرهاب".

وذكر البيان أنه بعد إتمام العملية المذكورة تم نقل الأشخاص الثلاثة المقبوض عليهم إلى المحكمة.

وأضاف البيان أن هؤلاء الأشخاص مارسوا نشاطهم في الشبكة التي تقوم بتجنيد الشباب لانضمامهم إلى الحركات الجهادية.