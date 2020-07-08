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    توقيع وثيقة بين ترامب وكيم جون أون في سنغافورة

    رغم موقف كوريا الشمالية الصريح... ترامب ما زال يحدوه الأمل

    © REUTERS / JONATHAN ERNST
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    أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن استعداده لعقد قمة أخرى مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، وذلك بعد أيام من تصريحات مسؤول كوري شمالي بأن بلاده لا تعتزم إجراء مزيد مع المحادثات مع واشنطن.

    يأتي ذلك رغم تصريحات بيونغ يانغ المتكررة بأنها لا تنوي إجراء محادثات مع الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء.

    توقيع وثيقة بين ترامب وكيم جون أون في سنغافورة
    © REUTERS / POOL
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    وقال ترامب، خلال مقابلة مع برنامج "غريتا فان سوسترين" على قناة تلفزيون غراي، أمس الثلاثاء: "أتفهم أنهم يريدون الاجتماع وسنقوم بذلك بالتأكيد"، مضيفا: "سأفعل ذلك إذا اعتقدت أنه سيكون مفيدا".

    ولفتت الوكالة إلى رد ترامب على سؤال حول جدوى مثل هذا الاجتماع وهل سيكون مفيدا، بالقول: "ربما. لدي علاقة جيدة جدا معه، لذلك من المحتمل أن يكون كذلك".

    يذكر أن ترامب وكيم جونغ أون اجتمعا 3 مرات منذ قمتهما الأولى في يونيو/ تموز 2018 حيث اتفقا على العمل من أجل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية مقابل ضمانات أمنية.

    لكن تلك الاجتماعات الثلاثة فشلت في تحقيق مزيد من التقدم حيث ظلت وجهات النظر مختلفة فيما يتعلق بخطوات تطابق نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية وتخفيف العقوبات من الولايات المتحدة.

    وأعلن رئيس إدارة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية، كون جونغ جون، قبل أيام، أن بوينغ يانغ لا تعتزم إجراء محادثات مع واشنطن، بينما قالت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية إنها ستبذل أقصى جهودها لاستئناف الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية.

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    الكلمات الدلالية:
    كيم جونغ أون, دونالد ترامب, أمريكا, كوريا الشمالية
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