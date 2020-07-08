السفير الروسي لدى أمريكا: لا نرى أسس قانونية لمحاولات واشنطن إعادة العقوبات ضد إيران

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، إن روسيا لا ترى الأسس القانونية للمحاولات الأمريكية المحتملة لإعادة العقوبات الدولية ضد إيران إلى ما قبل الاتفاق على خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي لطهران.

واشنطن - سبوتنيك. وأضاف أنطونوف خلال مناقشة عبر الإنترنت نظمها مركز المصالح الوطنية في واشنطن، موضحا، أن "الولايات المتحدة انسحبت من خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وهذا يعني بأنها لا تملك الحق في إطلاق أو البدء في تنفيذ أحكام قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231".

وختم أنطونوف، قائلا "لا نرى أي أسباب قانونية وتقنية لمثل هذا القرار. وبالطبع، سنعارض أي إجراءات من قبل الولايات المتحدة في هذا المسار".

وفي وقت سابق قدمت الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بشأن تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران الذي ينتهي في خريف هذا العام.