قتلى وجرحى بصد الجيش اليمني هجوما لـ "أنصار الله" غربي تعز

قتل وأصيب 9 أشخاص، أمس الأربعاء، في مواجهات بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن "أنصار الله" شنت هجوما على مواقع للجيش اليمني في تبتي المنارة وجباري وقرية العلافي بوادي وهر في مديرية جبل حبشي غرب مدينة تعز.

وأضاف أن الجيش كسر هجوم "أنصار الله" وأوقع 4 قتلى من الجماعة بينهم قائد الهجوم محمد نبيل وجريحين، في حين أصيب 3 جنود خلال المواجهات.

وأشار إلى نصب الجيش كمينا لمتسللين من "أنصار الله" في الجهة الغربية من معسكر الدفاع الجوي شمال غربي مدينة تعز، ألحق خسائر في صفوف الجماعة.