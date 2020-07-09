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    وزارة الخارجية الأمريكية

    مجموعة الفضاء الأمريكية الروسية تجتمع لمناقشة "الحد من التسلح" 

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    أفاد مكتب وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الأمن الدولي وعدم الانتشار، بأن مجموعة العمل الأمريكية الروسية المعنية بالقضاء ستجتمع لمناقشة الحد من التسلح في أواخر تموز/يوليو.

    واشنطن - سبوتنيك.  وجاء في بيان المكتب على "تويتر": "اليوم هو يوم كبير للدبلوماسية مع روسيا بشأن الأمن الاستراتيجي: في الاجتماع مع السفير الروسي لدى الولايات المتحدة (أناتولي) أنطونوف، أكمل مساعد وزير الخارجية (كريستوفر) فورد، التخطيط لمجموعة العمل المعنية بأمن الفضاء [للاجتماع] في نهاية تموز/يوليو".

    بوتين وترامب في قمة إبيك
    © Sputnik .
    البيت الأبيض: بوتين وترامب ناقشا أهمية الحد من التسلح

    ومطلع يونيو/ حزيران الماضي، قال البيت الأبيض إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب ناقشا الحاجة إلى "تحكم فعال" في الحد من التسلح.

    وناقش الرئيسان أهمية النظام الفعال للحد من التسلح والتقدم نحو عقد قمة مجموعة السبع، خلال مكالمة هاتفية، حسبما قال المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير.

    وسابقا قالت الولايات المتحدة إنها تفكر في تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت- 3) مع روسيا، التي تنتهي في عام 2021، لكنها اقترحت توسيعها لتشمل مجموعة واسعة من الأسلحة الجديدة غير المدرجة في الأسلحة الهجومية الاستراتيجية الحالية، واقترحت أيضًا أن تشمل المعاهدة جمهورية الصين الشعبية، لكن الصين قالت إنها غير مهتمة بمعاهدة الحد من التسلح .

    وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 21 أيار/مايو الماضي انسحاب بلاده من اتفاقية الأجواء المفتوحة ما دامت روسيا تنتهكها. على حد تعبيره.

    وتسمح معاهدة عام 1992 للدول الموقعة، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا، بالقيام برحلات استطلاعية غير مسلحة فوق أراضي دول أخرى لجمع بيانات عن الأنشطة العسكرية.

    انظر أيضا:

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    ترامب يبلغ بوتين استعداد واشنطن لمناقشة الحد من التسلح بمشاركة روسيا والصين
    البيت الأبيض: بوتين وترامب ناقشا أهمية الحد من التسلح
    الكلمات الدلالية:
    الحد من التسلح, أمريكا, روسيا
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