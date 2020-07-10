صورة لآيا صوفيا تجتاح مواقع التواصل بعد تحويلها إلى مسجد رسميا

نشر المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إبراهيم قالن، على "تويتر" صورة لآيا صوفيا بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا في تركيا قرارا حول تحويل المتحف إلى مسجد.

ونالت الصورة إعجاب الآلاف بالإضافة إلى آلاف المشاركات.

وألغت المحكمة التركية، اليوم الجمعة، مرسوما حكوميا صدر عام 1934 يقضي بتحويل "آيا صوفيا" في إسطنبول إلى متحف.

وقام مصطفى كمال أتاتورك بعد مرور عشرة أعوام على تأسيس الجمهورية العلمانية الحديثة، بتحويل المبنى الأثري إلى متحف بعد أن كان مسجدا في عهد الإمبراطورية العثمانية، التي حولته من كنيسة كاتدرائية إلى مسجد بعد فتح القسطنطينة وسقوط الإمبراطورية البيزنطية.

واقترح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، استعادة وضع المسجد لموقع التراث العالمي لليونسكو، وهو نقطة محورية لكل من الإمبراطوريات البيزنطية والمسيحية والعثمانية المسلمة، وهو الآن أحد أكثر المعالم الأثرية زيارة في تركيا.