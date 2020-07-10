استفزاز مفتوح للعالم المتحضر... أثينا "غاضبة" من قرار أردوغان بخصوص "آيا صوفيا"

اعتبرت أثينا أن القرار الذي أصدره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، بتحويل متحف "آيا صوفيا" إلى مسجد وفتحه أمام الزوار للصلاة هو "استفزاز مفتوح للعالم المتحضر".

وقالت وزيرة الثقافة لينا ميندوني، في بيان لها نشر اليوم، إن "قرار اليوم (حول متحف آيا صوفيا) الذي جاء نتيجة الإرادة السياسية للرئيس أردوغان هو استفزاز مفتوح للعالم المتحضر الذي يعترف بالقيمة الفريدة والطبيعة المسكونية للنصب التذكاري"، بحسب وكالة "فرانس بريس".

#عاجل: أثينا تعتبر أنّ القرار التركي بخصوص آيا صوفيا "استفزاز للعالم المتحضر"#فرانس_برس — فرانس برس بالعربية (@AFPar) July 10, 2020

وأصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الجمعة، قرارا رسميا بافتتاح كاتدرائية "آيا صوفيا" كمسجد للصلاة.

وأشارت وكالة "الأناضول" التركية إلى أن أردوغان أصدر قرارا رسميا بتحويل إدارة "آيا صوفيا" إلى رئاسة الشؤون الدينية وافتتاحها مسجدا للصلاة.

وكان القضاء التركي قد ألغى قرارا من مجلس الوزراء التركي يعود لعام 1934، الذي قضي بتحويل آيا صوفيا من مسجد إلى "متحف".

ودعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، اليوم الجمعة، تركيا إلى عدم تحويل كاتدرائية آيا صوفيا في إسطنبول إلى مسجد، مشيرة إلى التزامات تركيا القانونية.

وجاء في بيان المنظمة: "آيا صوفيا، كجزء من مناطق إسطنبول الأثرية، تدخل في قائمة التراث العالمي كمتحف. يلحق بذلك عدد من الالتزامات والواجبات القانونية. بذلك يجب أن تضمن الدولة ألا تتغير القيمة الإجمالية الاستثنائية للمباني على هذه الأرض".