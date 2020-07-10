تأكيد إصابة وزير النفط الفنزويلي العيسمي بفيروس كورونا

أعلن طارق العيسمي وزير النفط الفنزويلي على تويتر اليوم الجمعة أن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا، لافتا إلى أنه بدأ التزام العزل الذاتي.

يأتي إعلان العيسمي بعد يوم من تأكد إصابة ديوسدادو كابيلو زعيم الحزب الاشتراكي بالفيروس أيضا.

¡Fuerza Hermano Tareck! Una nueva batalla que vencerás con la luz divina de Dios. Ahora a cumplir con todos los tratamientos y las recomendaciones de los médicos para que te recuperes pronto. Por la salud y la vida: ¡Venceremos! https://t.co/u1YwuuLI4F — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) July 10, 2020

وتولي العيسمي منصب وزير النفط هذا العام، وهو أيضا نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية.

ويعرّف العيسمي المولود في فنزويلا عام 1974 لأب سوري عن نفسه بـ"التشافي الراديكالي" أحد أبرز شخصيات النظام السياسي الحاكم في فنزويلا.