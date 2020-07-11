ارتفاع قياسي للإصابات اليومية بفيروس كورونا في أمريكا لليوم الثالث على التوالي

سجلت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، نحو 69 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا وذلك في زيادة يومية قياسية لليوم الثالث على التوالي.

وشهدت أيضا ثماني ولايات زيادات قياسية في عدد الإصابات اليومية أمس الجمعة هي ألاسكا وجورجيا وايداهو ولويزيانا ومونتانا وأوهايو ويوتا وويسكونسن، بحسب إحصاء جديد لرويترز.

وكان الرقم القياسي السابق أعلن يوم الخميس بعد تسجيل 62304 حالات إصابة.

وأوضح إحصاء رويترز أن متوسط الزيادة في يونيو/ حزيران كان 28 ألف إصابة يوميا.

ويزيد عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس داخل الولايات المتحدة على ثلاثة ملايين حالة وفقا لإحصاء رويترز.

وتزداد الإصابات في المجمل في 44 ولاية بناءعلى تحليل لرويترز للإصابات في الأسبوعين الأخيرين.