رجل أعمال مصري "يبارك" لأردوغان

بارك رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معلقا على قرار تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد.

وأعاد ساويرس نشر تغريدة لأردوغان على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الجمعة، وعلق عليها: "نبارك لك عداوة مسيحي العالم كله".

نبارك لك عداوة مسيحي العالم كله 👏👏👏 https://t.co/wuDtKdmgnQ — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) July 10, 2020

​وأصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء أمس الجمعة، قرارا رسميا بافتتاح كاتدرائية "آيا صوفيا" كمسجد للصلاة، يأتي ذلك بعدما ألغى القضاء التركي قرارا من مجلس الوزراء التركي يعود لعام 1934، والذي يقضي بتحويل آيا صوفيا من مسجد إلى متحف.