المرشد الإيراني: الشعب يتوقع من السلطات الثلاث التعبير عن الحقيقة والتكاتف في مواجهة العدو

أعرب المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، عن رفضه لأي خلاف بين السلطات الثلاث في بلاده، مؤكدًا أن الشعب يتوقع من السلطات التعبير عن الحقيقة في شتى المجالات.

طهران – سبوتنيك. وقال المرشد الإيراني، خلال اجتماعه مع أعضاء البرلمان الجديد عبر الفيديو كونفرنس، اليوم الأحد إن: "الشعب يتوقع من السلطات الثلاث في إيران التعبير عن الحقيقة ومتابعتها ويرفض الخلافات بينها".

ودعا: "التيارات السياسية وأعضاء البرلمان ومسؤولي الحكومة للتكاتف والوحدة من أجل مواجهة العدو".

كما أكد خامنئي، أن تحرر اقتصاد إيران من التبعية للنفط وتعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل وكبح التضخم وإدارة النظام النقدي قضايا جوهرية في الاقتصاد الإيراني.

وقال :"تحرر اقتصاد البلاد من التبعية للنفط بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل وكبح التضخم وإدارة النظام النقدي قضايا جوهرية في الاقتصاد الإيراني".