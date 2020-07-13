انفجار جديد في إيران يسبب أضرارا كبيرة في شركة للغاز المسال

قال رئيس قسم الإطفاء في منطقة كافيان في خراسان شرقي إيران، إن انفجارا في شركة لإنتاج الغاز المسال بالمحافظة، أسفر عن حدوث اشتعال كبير وأضرار كثيرة للشركة والشركات المجاورة.

وبحسب مسؤول الإطفاء هذا، اشتعلت النيران في خزان مكثفات الغاز في مصنع بترونفت في مدينة كافيان فاريمان الصناعية، لكن لم يسفر الحادث عن وقوع أي ضحايا أو إصابات، وفقا لوكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية.

وقال رئيس إدارة الإطفاء في المدينة إن سبب الحادث وكمية الخسائر قيد التحقيق، فيما لم يصدر عن جهات رسمية أي بيان عن الحادث.

وشهدت إيران منذ أواخر يونيو/ حزيران عدة انفجارات في محيط منشآت عسكرية ونووية وصناعية.

وأعلن رئيس محكمة الثورة الإسلامية في محافظة كرمان (جنوب شرقي إيران) اليوم، اعتقال عدد من عملاء أجهزة المخابرات الأجنبية بالمحافظة.

وقال أحمد قرباني: "تم اعتقال عدد من عملاء أجهزة المخابرات الأجنبية في محافظة كرمان، وتم إصدار حكم قضائي بحقهم بعد إجراء التحقيقات، كما تم اعتقال عدد من أعضاء الجماعات المناهضة للثورة بالمحافظة، ومثلوا أمام محكمة الثورة الإسلامية وصدر الحكم عليهم" وفق لموقع قناة العالم.