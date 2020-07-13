تقارير: تسجيل أعراض خطيرة مرتبطة بـ"كورونا" لدى أطفال أقل من 10 أعوام

كشفت تقارير صحفية أمريكية عن تسجيل ما وصف بالأعراض الخطيرة المرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، لدى أطفال أقل من 10 أعوام.

ذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية أنه تم تشخيص إصابة طفلين في ولاية "كارولينا الجنوبية" بمتلازمة الالتهاب التاجي المرتبطة بالإصابة بـ"كوفيد 19".

ونقلت الشبكة عن إدارة الصحة والرقابة البيئية في الولاية أن الأطفال المصابين تقل أعمارهم عن 10 أعوام، ويقع واحد في منطقة ميدلاندز في وسط ولاية كارولينا الجنوبية، والآخر في منطقة بي دي في الجزء الشمال الشرقي من الولاية.

ـوتعتبر متلازمة الالتهابات المتعددة لدى الأطفال أو كما تعرف بـ"متلازمة كواساكي" أحد المضاعفات المحتملة التي تظهر لدى بعض الأطفال أو المراهقين بعد إصابات "كوفيد 19".

وأصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إرشادات طبية خلال مايو/أيار الماضي، وحذرت من خطورة تلك المتلازمة، والتي تسبب أعراض مثل الحمى وآلام المعدة والقيء والطفح الجلدي والتعب.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن ليندا بيل، عالمة الأوبئة في الولاية، قولها: "ما زلنا نرى المزيد والمزيد من الشباب، وخاصة أولئك الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا ينشرون عدوى كوفيد 19 بكثافة، رغم أننا نرى أن تهديد متلازمة الالتهابات المتعدد يهدد أصغر شبابنا في كارولينا الجنوبية، على الجميع أن يعي الخطر".

وتابعت بقولها "أي شخص وكل شخص معرض للإصابة بكوفيد 19"، بالإضافة إلى المخاطر الصحية الإضافية المرتبطة به، وهذا هو السبب في أنه يجب علينا جميعًا إيقاف الفيروس عن طريق ارتداء قناع والابتعاد مسافة ستة أقدام عن الآخرين".

واستمرت بقولها "هذه الإجراءات البسيطة تعلمنا كيف نحمي أنفسنا والآخرين، بما في ذلك أطفالنا."