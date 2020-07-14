القوات الأمريكية تنسحب من 5 قواعد في أفغانستان

أفاد المبعوث الخاص الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأمريكية انسحبت من خمس قواعد عسكرية في أفغانستان، في إطار تنفيذ اتفاقية قد تم التوصل إليها في شباط/فبراير الماضي، بين حركة طالبان المتشددة والولايات المتحدة. وبذلك تم خفض تعداد القوات الأمريكية المتمركزة في البلاد.

موسكو - سبوتنيك. وأشار خليل زاد إلى مرور 135 يومًا بعد أن تم توقيع الاتفاقية المذكورة، وهذه، على حد تعبيره، "مرحلة محورية". وبموجب هذه الاتفاقية، كان يجب على الولايات المتحدة والتحالف خلال هذه الفترة القيام بخفض تعداد قواتهما في أفغانستان إلى 8.6 ألف شخص. كما يجب أن يتم الانسحاب الكامل للقوات، وفقًا لهذه الوثيقة، خلال 14 شهرًا من تاريخ التوقيع.

وقال خليل زاد في بيان له على شبكة تويتر: "إن الولايات المتحدة عملت بجد للوفاء بالتزامات المرحلة الأولى التي تم التعهد بها بموجب الاتفاقية، بما في ذلك وخفض تعداد قواتها المتمركزة في أفغانستان والانسحاب من خمس قواعد. وبدوره خفض حلف الناتو تعداد قواته بالتناسب".

بدوره ، قال مسؤول أمريكي، رغب في عدم الكشف عن اسمه، لـ "تولو نيوز"، وهي محطة تلفزيونية أفغانية، إن القواعد المذكورة تقع في مقاطعات هلمند وأوروزغان وباكتيكا ولغمان.