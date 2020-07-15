ترامب يعلق على حظر بريطانيا لشركة "هواوي"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه كان مسؤولا عن قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بمنع شركة "هواوي" الصينية من العمل في شبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول في بريطانيا اعتبارا من نهاية 2027.

وأمر جونسون، أمس الثلاثاء، بتفكيك معدات "هواوي" بالكامل من شبكات الجيل الخامس البريطانية بحلول نهاية 2027، مخاطرا بمواجهة غضب الصين عبر التلميح بأن أكبر شركة لصناعة معدات الاتصالات في العالم غير مرحب بها في الغرب.

وقال ترامب قبل الإشارة إلى حظر بريطانيا للشركة الصينية: "أقنعنا الكثير من الدول، فعلت معظم ذلك بنفسي، لا تستخدموا "هواوي" لأننا نعتقد أنها غير آمنة وتشكل خطرا أمنيا، إنها خطر أمني كبير"، وفقا لـ "رويترز".

وقال وزير الإعلام البريطاني، أوليفر دودن، أمس الثلاثاء، إن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون ستحظر مشاركة "هواوي" في شبكة الجيل الخامس في بريطانيا من خلال إصدار تعليمات لشركات الاتصالات بسحب معداتها بحلول عام 2027.

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد قرر، في يناير/كانون الثاني، السماح لشركة "هواوي" بلعب دور محدود في بناء شبكة الجيل الخامس في المملكة المتحدة، حيث تحدى المخاوف الأمنية، لا سيما تلك القادمة من الولايات المتحدة، بشأن الشركة.