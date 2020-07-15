أردوغان يتحدث عن أبطال غيروا مصير أمة قبل 4 سنوات

وقال الرئيس أردوغان إنه "لو نجحوا في الانقلاب لكان ذلك اليوم عيدا لكل من يرغب في طرد الشعب التركي من الأناضول وأوروبا ومحو الإسلام منها كافة".
#عاجل |الرئيس أردوغان: لو نجحوا في الانقلاب لكان ذلك اليوم عيدًا لكل من يرغب في طرد الشعب التركي من الأناضول وأوروبا ومحو الإسلام منها كافة— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) July 15, 2020
ونقلت وكالة "الأناضول" عن الرئيس أردوغان قوله "أحيانا يظهر بطل يُغير مصير أمة كبيرة، وفي 15 يوليو ظهر ملايين الأبطال في كل أنحاء البلاد".
#عاجل |الرئيس أردوغان: أحيانا يظهر بطل يُغير مصير أمة كبيرة، وفي 15 يوليو ظهر ملايين الأبطال في كل أنحاء البلاد— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) July 15, 2020
ووضع الرئيس التركي إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء محاولة الانقلاب الفاشلة.
ورافق أردوغان خلال توجهه نحو النصب التذكاري، عدد من أسر وأقرباء شهداء 15 يوليو/ تموز.
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