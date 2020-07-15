أردوغان يتحدث عن أبطال غيروا مصير أمة قبل 4 سنوات

أحيى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، الذكرى السنوية الرابعة لمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة، التي شهدتها البلاد عام 2016.

وقال الرئيس أردوغان إنه "لو نجحوا في الانقلاب لكان ذلك اليوم عيدا لكل من يرغب في طرد الشعب التركي من الأناضول وأوروبا ومحو الإسلام منها كافة".

#عاجل |الرئيس أردوغان: لو نجحوا في الانقلاب لكان ذلك اليوم عيدًا لكل من يرغب في طرد الشعب التركي من الأناضول وأوروبا ومحو الإسلام منها كافة — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) July 15, 2020

​ونقلت وكالة "الأناضول" عن الرئيس أردوغان قوله "أحيانا يظهر بطل يُغير مصير أمة كبيرة، وفي 15 يوليو ظهر ملايين الأبطال في كل أنحاء البلاد".

#عاجل |الرئيس أردوغان: أحيانا يظهر بطل يُغير مصير أمة كبيرة، وفي 15 يوليو ظهر ملايين الأبطال في كل أنحاء البلاد — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) July 15, 2020

​ووضع الرئيس التركي إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء محاولة الانقلاب الفاشلة.

ورافق أردوغان خلال توجهه نحو النصب التذكاري، عدد من أسر وأقرباء شهداء 15 يوليو/ تموز.