في ذكرى محاولة الانقلاب... الرئاسة التركية تتحدث عن دول "الموقف المتخاذل"

انتقدت الرئاسة التركية، اليوم الأربعاء، مواقف بعض الدول إزاء محاولة الانقلاب في 15 يوليو/ تموز عام 2016، قائلة إن مواقف هذه البلدان تلخصه عبارة "انتظر لترى النتيجة".

وبحسب وكالة "الأناضول"، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن أنقرة أصيبت بخيبة أمل كبيرة حيال مواقف الصمت والمراقبة التي تبنتها الكثير من الدول حيال محاولة الانقلاب الفاشلة.

وأضاف قائلا: "رغم مرور 4 أعوام على المحاولة الفاشلة، إلا أن دولاً في الناتو والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، لم تتمكن من إدراك خطر هذه المنظمة".

واعتبر ليلة 15 يوليو/ تموز عام 2016، نقطة تحول هامة في التاريخ السياسي للبلاد، مضيفًا أن دولًا عدة فتحت أراضيها للمشاركين في المحاولة الانقلابية الفاشلة والفارين من يد العدالة التركية.

وقال إن الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية، تتخذ التدابير اللازمة عندما يتعلق الأمر بتهديد ضد أمنها، مؤكدًا أن أية دولة ستواجه محاولة انقلابية مثلما حدث في تركيا، ستتخذ نفس التدابير الحازمة ضد هذا الإرهاب.

من جانبه قال الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، اليوم الأربعاء، إنه "لو نجح الانقلاب لكان ذلك اليوم عيدا لكل من يرغب في طرد الشعب التركي من الأناضول وأوروبا ومحو الإسلام منها كافة".