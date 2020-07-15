ترامب يعلق على حكم بإعدام 3 إيرانيين

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على حكم للقضاء الإيراني بإعدام 3 إيرانيين شاركوا في احتجاجات نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وكتب ترامب، على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "تم الحكم على 3 أشخاص بالإعدام في إيران، بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات".

وتابع: "نتوقع تنفيذ أحكام الإعدام في أي لحظة"، مضيفا: "تنفيذ إعدام هؤلاء الثلاثة يبعث إشارة مخيفة إلى العالم ولا يجب القيام يه".

وأثبتت المحكمة العليا في إيران، أمس الثلاثاء، أحكاما بالإعدام بحق ثلاثة أشخاص شاركوا في تظاهرات دامية في شهر نوفمبر، بحسب موقع "دويتشه فيله".

واندلعت تلك الاحتجاجات على خلفية رفع أسعار الوقود.

ولفتت "دوتشه فيله" إلى أن تلك الأحكام صدرت بعد رفض الطعون التي تقدّم بها محاموهم، إذ قال القضاء إن الثلاثة من قادة أعمال الشغب.

يذكر أن إيران شهدت اضطرابات استمرت لأيام بعد رفع أسعار البنزين، واستخدمت قوات الأمن القوة للتصدي للاحتجاجات.

Three individuals were sentenced to death in Iran for participating in protests. The execution is expected momentarily. Executing these three people sends a terrible signal to the world and should not be done! #StopExecutionsInIran — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 15, 2020

واتهمت الحكومة الإيرانية المتظاهرين بخدمة أجندات أعدائها، الولايات المتحدة وإسرائيل، كما رأت أن الهدف الحقيقي للمتظاهرين هو محاولة إسقاط النظام.