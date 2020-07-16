كاني ويست يقدم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية

قدم مغني الراب، كاني ويست، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية.

وقدم أحد ممثلي "كاني" في حملته الانتخابية، النموذج الأول المطلوب من قبل لجنة الانتخابات، لكنه لم يقدم بعد النموذج الثاني، لبيان الترشيح والذي يوضح أنه أنفق أكثر من 5000 دولار على نشاط الحملة التي تبدأ بعد ذلك حال الترشح بموجب قانون تمويل الحملة الفيدرالي.

وأطلق كاني على حزبه اسم (BDY)، الذي قال الأسبوع الماضي، إنه يمثل "حفلة عيد ميلاد"، مبررا التسمية بأنه "عندما نفوز، فإن ذلك يكون عيد ميلاد الجميع".

يأتي ذلك على الرغم من التقارير التي أشارت إلى أن كاني سينسحب من الترشح بعد أقل من أسبوعين على إعلانه عن نيته الترشح، بحسب ما نقل موقع tmz.

وأثناء الاحتفال بعيد 4 يوليو/تموز مع عائلته في مزرعة وايومنج الخاصة بهم، غرد كاني: "يجب علينا الآن أن نحقق وعد أمريكا من خلال الثقة بالله، وتوحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا. أنا أترشح لرئاسة الولايات المتحدة!".

وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على ترشح مغني الراب كاني ويست، لانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال ترامب، للصحفيين في البيت الأبيض، إن تصريح مغني الراب كاني ويست بأنه سيترشح للانتخابات الرئاسية "مثير جدا للاهتمام"، مؤكدا أنه "قد يفعل ذلك".

وأوضح: "في حال فعل ذلك ستكون تجربة لما قد يحصل بعد 4 سنوات"، مشيرا إلى أنه قد يكون فات الأوان على ويست للتسجيل كمرشح في بعض الولايات المتحدة وأنه يفتقر إلى الأسس لحملة انتخابية الآن.