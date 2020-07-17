إلغاء اتفاقية تبادل المعلومات بين أوروبا وأمريكا

ألغى الاتحاد الأوروبي اتفاقية تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد قرار صادر عن المحكمة العليا الأوروبية.

وبحسب قضاء المحكمة فإن الشركات التي تنقل بيانات المستخدم الشخصية من الاتحاد الأوروبي إلى السلطات القضائية الأخرى يجب أن توفر الحماية نفسها المعطاة داخل الكتلة الأوروبية، حسبما نقل موقع "أسوشيتد برس" الأمريكي.

وقالت المصادر نفسها إن هذا الحكم يمكن أن يؤثر على كيفية نقل الشركات لبيانات المستخدمين الأوروبيين إلى الولايات المتحدة ودول أخرى، مثل المملكة المتحدة.

يأتي القرار بعد معركة قانونية بدأت عام 2013 بعد شكوى قدمها ناشط الخصوصية النمساوي ماكس شريمز إلى مفوض حماية البيانات الأيرلندي الذي أشار إلى أن القانون الأمريكي لا يوفر حماية كافية ضد مراقبة السلطات العامة.

وأثار شريمز الشكوى ضد شبكة "فيسبوك"، التي كانت تنقل بيانات المستخدم وغيرها من المعلومات إلى الولايات المتحدة، كغيرها من الشركات الأخرى.

ووصلت الشكوى إلى محكمة العدل الأوروبية، التي حكمت في عام 2015 أن اتفاقية الملاذ الآمن آنذاك، التي سمحت بنقل بيانات المستخدمين الأوروبيين إلى الولايات المتحدة، لم تكن صالحة، ولا توفر الحماية الكافية للمواطنين الأوروبيين.